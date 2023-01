Volley: la Sigel Marsala a Roma per sfidare la capolista

Smaltita la cocente delusione per una gara, quella scorsa contro Sant’Anna, che era entrata nelle mire della Seap-Sigel Marsala, adesso un appuntamento esterno, primo di due consecutivi in pochi giorni visto il vicino turno infrasettimanale di mercoledì, per il team allenato da coach Bracci. A Guidonia (Roma) per la terza giornata di ritorno (14ª turno) del girone “B” vi sarà la visita della terz’ultima forza del torneo alla capolista Roma Volley Club.

Inutile dire che tra le ospiti c’è il proposito di figurare nel migliore modo possibile. Nell’ultima occasione del derby contro una squadra di pari livello le giovani hanno retto il confronto, sono andate bene nel fondamentale del servizio e in campo hanno assimilato un certo equilibrio. É mancato solo uscirne con un risultato positivo e di conseguenza rafforzare l’ottavo posto ora occupato da Sant’Anna.

Volendo indirizzare il discorso sul valente avversario di giornata, Roma Volley Club ha numeri da indiscutibile primato nel girone. La squadra di Giuseppe Cuccarini viaggia con 36 punti in dodici giornate, uno per ogni set conquistato.

Tra tutte le 12 partite ha ceduto due soli parziali fino a qui (uno proprio con la Seap-Sigel Marsala Volley alla terza giornata, l’altro set a Guidonia la domenica prima alla seconda giornata con avversaria Omag-Mt San Giovanni in Marignano). Tutto questo fanno di Roma Volley Club in assoluto, (la sensazione si avvertiva anche prima che partisse questa stagione per effetto del mercato operato, ndr), la formazione da battere. Giocatrici del calibro di Bechis, Melli e Rivero hanno acconsentito di scendere di categoria, sposando la causa delle “Wolves”.

Da aggiungere agli innesti di spessore provenienti dalla categoria come la centrale Michela Ciarrocchi, l’opposto Erblira Bici e l’attaccante Marika Bianchini.

In casa azzurra ha parlato nella settimana preparatoria al match contro la capolista Roma Volley Club Katarina Bulovic: “Ci siamo dette tra compagne che le prossime partite andranno giocate senza pressione. Continuando ad allenarci bene per come abbiamo eseguito gli allenamenti questa settimana e non arrivare alle partite demoralizzate, magari pensando di essere in una classifica scomoda e di disputare per certo la Pool Salvezza. Abbiamo l’esigenza di avere un ambiente sereno pur essendo in una situazione difficile che sicuramente pesa in ognuna di noi in questo momento“.

A farle eco la compagna di squadra, il libero Maria Chiara Norgini: “Dobbiamo adoperarci da qui al termine della regular-season per fare più punti possibili per affrontare l’ipotetico subentrante secondo girone in maniera tranquilla e preparata“.

Le gare di tutta la serie A2 femminile saranno trasmesse in esclusiva fino a fine stagione in simulcast sul canale Youtube “Volleyball World” e sulla pay-tv Volleyball World Tv. Gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Volley femminile (www.legavolleyfemminile.it) oltre che dalla pratica applicazione “Livescore Lega Volley femminile”, grazie alla quale è possibile in tempo reale avere contezza dei risultati degli altri match

Il via all’incontro testacoda nel girone “B” domenica 15 gennaio sarà dato regolarmente in orario federale (h. 17.00).

È stata inoltre resa nota la coppia di arbitri che a Guidonia Montecelio domenica pomeriggio dirigerà le operazioni di gioco. Saranno il 1°arbitro Davide Morgillo di Napoli e 2° arbitro Giuseppina Stellato di Macerata Campania (Caserta).