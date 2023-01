Mentre ancora c’è da attendere per il semaforo di via Amendola, ormai non funzionante da oltre 3 mesi, “miracolosamente”, torna a funzionare, dopo la riparazione, l’impianto semaforico di via Mazzini.

Finalmente il traffico torna regolare all’incrocio, che qualche giorno fa, però, è stato luogo di un brutto incidente, quello del barbiere Nino Scurti che è stato investito sulle strisce a ridosso del semaforo lampeggiante giallo e che è deceduto in ospedale alcuni giorni dopo.