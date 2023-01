Meteo Sicilia, il bel tempo resiste nel week end. Da lunedì attese piogge

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo per la giornata di sabato 14 gennaio, tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso; Canale molto mosso.

Rimangono stazionarie ma tendenti al rialzo le massime in Sicilia con valori compresi tra i 12 ed i 18 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 17 a Catania, 12 ad Enna, 16 a Messina, 17 a Palermo, 14 a Ragusa, 16 a Siracusa, 17 a Trapani.

Ancora alta pressione in Sicilia per domenica 15 gennaio che garantiscono sole e stabilità. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da mosso a molto mosso.

Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Da lunedì attese piogge.