Incontro Asp-Pantelleria, urgente un’unità temporanea, chiesto intervento delle farmacie per le prenotazioni

Il vice sindaco del Comune di Pantelleria, Maurizio Caldo, che detiene le deleghe alla sanità, ha avuto un incontro con il Commissario dell’ASP di Trapani, Vincenzo Spera lo scorso giovedì 12 gennaio.

Il motivo dell’incontro, richiesto dall’Amministrazione Comunale con urgenza, è stato principalmente la situazione del CUP (Centro Unico Prenotazioni) di Pantelleria, anche se si è parlato anche di altri importanti argomenti.

Il disservizio, che si è creato in questi giorni al CUP di Pantelleria e ha provocato la chiusura dello Sportello, è dovuto dall’improvvisa malattia del tecnico che lavora sull’isola insieme al Sig.Pinna, prossimo al pensionamento.

In merito al disagio creato alla comunità, Caldo ha chiesto al Commissario che tipo di soluzioni si stessero mettendo in campo ed è stato comunicato che sarà destinata una unità temporanea a Pantelleria, in attesa di assegnare definitivamente il tecnico entro 2 mesi da oggi.

Il vice sindaco, Maurizio Caldo, aggiunge: “Sempre per quanto riguarda il CUP, l’ASP di Trapani invierà alle farmacie del territorio della provincia, quindi anche a quelle di Pantelleria, una lettera in cui si chiede disponibilità per svolgere il servizio di prenotazione visite direttamente presso di loro come succede da anni in tutto il resto d’Italia. Ho avuto anche conferma che al nosocomio pantesco sarà assegnato 1 nefrologo al reparto dialisi e sarà istallato e collaudato un radiografo entro il 26 gennaio, due importanti notizie per la nostra comunità, che aumenteranno i servizi disponibili sull’isola.”