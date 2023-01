Pallamano: il Giovinetto Petrosino torna in campo nella ‘tana’ dell’Aretusa

Domenica alle 16.30 La Puleo Il Giovinetto di Petrosino sarà di scena sul parquet dell’Aretusa con il l’obiettivo di continuare la corsa verso la vetta e rimanere incollati al Palermo.

Una partita delicata dove Bagatolli e compagni non possono rischiare nulla per non compromettere quanto di buono fatto finora.

L’Aretusa è una squadra giovanissima, ma ha già dimostrato di giocare sempre a testa alta, avere l’esperienza e la lucidità per essere un avversario molto ostico, ma soprattutto ha sta facendo un buon campionato con due risultati pesanti contro Enna e Mascalucia.

“Una sfida di cartello ormai contro l’Aretusa” – dice Fiorino – “una sfida che, dalle battaglie dei campionati giovanili, si è spostata ora anche nella serie A2, arricchendo il movimento pallamanistico, con i giovani tra i più interessanti del panorama siciliano”.