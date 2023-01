I funerali di Biagio Conte il 17 in Cattadrale a Palermo, attesi autorità e 10mila fedeli

I funerali del Missionario Biagio Conte saranno celebrati martedì 17 alle 10.30 nella Cattedrale di Palermo. Resta aperta la camera ardente in via Decollati, nella sede della Missione Speranza e carità, fondata dal laico che dopo aver combattuto contro la malattia.

La salma del frate resterà esposta fino a lunedì nella Missione per consentire ai cittadini di rendergli l’ultimo omaggio. I volontari delle pubbliche assistenze palermitane sono stati coinvolti dal Comune per l’assistenza logistica ai tanti che vorranno dare l’ultimo saluto al missionario laico in via Decollati, alla missione Speranza e Carità, e dalla centrale 118 per il servizio sanitario con un’ambulanza di primo soccorso con a bordo soccorritori e infermieri.

In occasione dei funerali, le pubbliche assistenze Anpas, insieme a Croce Rossa e Misericordie, saranno presenti per eventuali interventi di primo soccorso così come da piano di sicurezza previsto dalle autorità.

Lunedì 16 la salma di Biagio Conte verrà portata in corteo nella Cattedrale. Qui è prevista una veglia, che inizierà sempre lunedì alle 21 e si concluderà a mezzanotte. Poi la Cattedrale si chiuderà per riaprire la mattina di martedì 17, prima dei funerali. Per la cerimonia sono attesi almeno 10 mila fedeli ed è in corso una riunione in prefettura per organizzare il servizio d’ordine.

Intanto oggi pomeriggio alle 17,30 sulla scalinata del Teatro Massimo ci sarà un breve omaggio musicale a Biagio Conte. Un ensemble di ottoni composto da musicisti dell’Orchestra del Teatro Massimo e della Massimo youth orchestra col maestro Michele De Luca.

Si chiede ai visitatori della salma di non donare/portare fiori ma opere di bene.