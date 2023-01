Offerta di lavoro: l’Agenzia Generali di Marsala seleziona personale. Ecco come candidarsi

L’Agenzia Generali Marsala Undici Maggio, Agente Generale Davide Paolo Gulino, per la sede di Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo e Castelvetrano,seleziona Diplomati e/o Laureati, per il ruolo di:

Manager di vendita: un professionista specializzato nella consulenza assicurativa con la responsabilità di sviluppare e gestire clienti, proponendo le soluzioni di Investimento, Previdenziali e Assicurative di Generali Italia.

L’Azienda offre:

– Fisso mensile di 800 euro + provvigioni;

– Ufficio con telefono e computer;

– Sviluppo e Gestione portafoglio clienti;

– Corso di formazione qualificata Ivass

– Inserimento nel Team di Agenzia e affiancamento continuo ad un Tutor

Requisiti necessari:

– Laurea o Diploma di maturità

– Residenza o domicilio in Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo e Castelvetrano, o zone limitrofe

– Automunito

– Tempo pieno

CONTATTI

Invia il tuo Curriculum Vitae all’indirizzo mail selezione@marsalaundicimaggio.it e verrai contattato per un primo colloquio presso la nostra sede Agenzia Generali Marsala Undici Maggio, sita in Via XI Maggio n. 64, Marsala (TP)