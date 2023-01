Al PalaBellina ultima sfida di andata per la Fly Volley Marsala

Ultimo match del girone di andata, nel Campionato nazionale di B1, per la GesanCom Fly Volley Marsala che, domenica 15 gennaio al PalaBellina affronterà, nella tredicesima giornata, il Castellana Grotte.

Le pugliesi di Coach Ciliberti, reduci da un girone di andata che le posiziona al penultimo posto utile della classifica con 6 punti, hanno giocato sei trasferte e quattro match casalinghi in questa prima parte di campionato collezionando solo due vittorie, peraltro esterne, contro le altre due formazioni siciliane del torneo, ed un punto contro VolleyRò in casa, in un match che le vedeva condurre per due a zero.

La GesanCom Fly Volley Marsala, di Coach Gaspare Viselli, dal canto suo, ha l’esigenza di allontanarsi il più possibile dalle zone calde della classifica e vorrà sfruttare il turno casalingo per aggiungere linfa vitale al proprio carnet di punti già conquistati in questo girone di andata. Non sarà un match facile, le ospiti hanno già dimostrato, in diversi frangenti, di non meritare la posizione occupata e tutto il lavoro di recupero della settimana dall’ultimo confronto che è valso una sconfitta contro Melendugno, servirà per cercare di batterle consapevoli che ci vorrà il massimo dell’impegno e della determinazione da parte di capitan Chiara Scirè e compagne.

Il match, commentato da Oreste Pino Ottoveggio e Francesco Vitta, sarà visibile domenica 15 gennaio 2023, con inizio alle 18.00, sul canale facebook “Fly Volley Marsala”. GesanCom Fly Volley Marsala / Zero5 Castellana Grotte verrà arbitra dal Sig. Giovanni La Mantia coadiuvato dalla Sig.ra Flavia Caltagirone.