A Trapani la comicità di Teo Teocoli al Teatro Ariston

Sarà l’eclettico artista Teo Teocoli il protagonista del secondo appuntamento della rassegna teatrale del Cine Teatro Ariston di Trapani in programma questa sera alle 21,00. Durante lo show Teo Teocoli ripercorrerà tutte le tappe fondamentali della sua lunghissima carriera attraverso un viaggio nella sua vita da show man tra cabaret e musica. Spettacolo e divertimento allo stato puro, per una serata indimenticabile nel segno della comicità irresistibile e della vitalità musicale che da sempre caratterizzano le esibizioni dell’artista.

Giocato su più registri, lo spettacolo “Tutto Teo” è una sintesi tra cabaret e varietà, con molte incursioni musicali e un repertorio irripetibile di gag, canzoni e storie con perifrasi esilaranti che lo rendono imperdibile per gli appassionati del cabaret e per chi vuole divertirsi. Teocoli darà vita a tutti i personaggi che lo hanno reso noto: dagli esilaranti protagonisti di “Mai Dire Gol” come Felice Caccamo e Peo Pericoli, alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad arrivare ai più noti Cesare Maldini e Adriano Celentano. Sul palco l’artista sarà accompagnato dalla DOCTOR BEAT band, composta da 4 musicisti ed una corista.





MODALITÀ DI ACQUISTO BIGLIETTI

È possibile acquistare i biglietti presso i botteghini del Cine Teatro Ariston, cinema Royal e cinema King oppure ONLINEsu Liveticket https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani o sulla piattaforma nazionale www.ticketone.it

INFORMAZIONI

comunicazionecineteatroariston@gmail.com

Tel: 0923/21659 attivo dalle 18.00 alle 23.00

WhatsApp: 3896275308

La direzione artistica della rassegna è di Alessandro Costa, la supervisione artistica è affidata al maestro Aldo Morgante, direttore artistico del teatro “Al Massimo” di Palermo.