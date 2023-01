Insieme si può, si presenta il progetto all’Istituto Audiofonolesi di Marsala

Un progetto sperimentale in rete dal titolo “Insieme si può” nato per la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa e per la promozione del successo formativo finanziato dalla Regione Siciliana, rivolto ai minori del Convitto di Marsala affetti da disabilità uditive e fonologiche e agli alunni con bisogni educativi speciali dell’Istituto comprensivo “G. Grassa” di Mazara del Vallo.

Sarà presentato alla stampa venerdì 13 gennaio alle ore 11.30 al Convitto Audiofonolesi di Marsala (via Grotta del Toro, 21 – Marsala) dall’assessore dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, Mimmo Turano.

Insieme all’assessore Turano, saranno presenti la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Grassa” di Mazara del Vallo nonché rettrice pro-tempore del Convitto Audiofonolesi di Marsala, Mariella Misuraca, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia, Giuseppe Pierro, la dirigente dell’Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani, Antonella Vaccara, e il direttore dei servizi di segreteria amministrativa, Giuseppe Genna.