Al Comune di Petrosino arriva il vescovo Giurdanella

Dopo la visita pastorale presso la Parrocchia di Maria SS. delle Grazie, il vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella, giovedì 19 gennaio porterà il suo saluto nella sede del municipio di Petrosino.

«Dopo aver incontrato Sua Eccellenza in occasione della Santa Messa di domenica scorsa, insieme all’assessora Concetta Vallone e al presidente del Consiglio comunale Aldo Caradonna, alla presenza del parroco don Carmelo Caccamo, abbiamo accolto con gioia la notizia della visita di monsignor Giurdanella – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – Sarà un’occasione di incontro e confronto per rafforzare la nostra la comunità, difendendo e sostenendo gli ultimi, in un cammino di pace e di giustizia che non lascia indietro nessuno».