Trasporto disabili, il Comune di Marsala garantirà il servizio

Con due distinti avvisi, il Comune di Marsala rende note le modalità di accesso ai servizi che si occupano del trasporto dei disabili nei centri di riabilitazione, assicurati anche nel corso del 2023.

Per quanto riguarda il trasporto “diretto” – gestito con mezzi del Servizio Municipalizzato (SMA) – occorre presentare istanza entro il prossimo 31 gennaio, corredandola della documentazione riportata nell’Avviso, pubblicato sul sito istituzionale https://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32076, dove è pure disponibile il modulo di domanda.

Informazioni: Autoparco di c.da Ponte Fiumarella 99/B (tel.0923993867)

Ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9 – 12:30; martedì e giovedì ore 15:30 -17:30.

Relativamente al trasporto “indiretto”, l’Amministrazione Grillo concede un contributo economico omnicomprensivo per l’accompagnamento – con mezzo proprio – dei portatori di handicap, dall’abitazione al centro di riabilitazione e viceversa. L’istanza può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno in corso, allegando la documentazione indicata nell’Avviso pubblicato sul sito comunale https://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32070,

dove è pure disponibile il modulo di domanda.

Informazioni: Ufficio Segretariato Sociale, via G. Falcone 5 (tel. 0923993.862-752)

Ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9/13; martedì e giovedì ore 15/17.