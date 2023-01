carobenzina: quando la Meloni si scandalizzava delle alte accise. VIDEO

L’hashtag #carobenzina spopola sul web e su Twitter. La stangata agli automobilisti arriva dal Governo, in quanto il rincaro dipende dal mancato taglio delle accise deciso dall’Esecutivo di Giorgia Meloni.

Meloni che, qualche tempo fa, come ricordano molti utenti, la pensava diversamente quando era all’opposizione, gridando addirittura allo scandalo.

GUARDA IL VIDEO:

Oggi a Palazzo Chigi la premier e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti incontreranno il Comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, “… per fare il punto e valutare ogni possibile ulteriore azione di contrasto alle speculazioni in atto sui prezzi dei carburanti”, fa sapere il governo. “Gli aumenti sono ingiustificati, miglioreremo i controlli”, afferma Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.