La Th Alcamo batte l’Aetna Mascalucia, premi individuali ai giocatori

30-27: con questo risultato l’Alcamo Pallamano ha battuto l’Aetna Mascalucia al termine di un match tiratissimo, ribaltando i pronostici della vigilia che vedevano la formazione catanese favorita, con ben 8 vittorie consecutive in campionato e nessuna sconfitta nella serie B Drago.

Alcamo sospinto da un gran pubblico e da un gruppo coeso e compatto ha ribaltato tutto con delle finali giocate alle grande e che per la prima volta presentava i rientranti Vincenzo Randes e Aleandro Fagone per la prima volta al Nuovo Pala Verga. Partita spettacolare sempre condotta dalla squadra di Benedetto Randes capace di volare sul più cinque, prima di chiudere il primo tempo sul 15-12.

Partita tiratissima nel secondo tempo con Alcamo praticamente in inferiorità numerica per ben 8 volte, con la scelta obbligata di giocare con la porta che ha pagato con la squadra Alcamese praticamente sempre in vantaggio, nonostante la difesa aggressiva del Mascalucia, pareggiata appunto dalla scelta di giocare 6vs6 lasciando in attacco in panchina il portiere Chrimatopoulos.

Così alla fine la Th Alcamo allunga sul più 4, 30-26 prima dell’ultimo gol del Mascalucia che porta il risultato finale sul 30-27, con la festa della Th Alcamo che può avere inizio. Da ricordare come al mattino Alcamo aveva vinto con lo Scicli Hsc per 26-13, mentre il Mascalucia ha battuto la Pallamano Marsala. Nella finale per il terzo Posto Vittoria dello Scicli sul Marsala.

Premi individuali: Miglior Portiere Riccardo Tasca dello Scicli, Miglior Giocatore Simone Saitta della Th Alcamo, Migliore Realizzatore Somma del Mascalucia. Per concludere da rimarcare la perfetta organizzazione della Coppa Sicilia da parte della Th Alcamo, con i complimenti dai vertici federali della Figh Sicilia con il Presidente Pagaria in testa e consigliere Fina presenti alle final. Presente alla premiazione in rappresentanza del comune di Alcamo l’assessore allo Sport Gaspare Benenati entusiasta per il successo organizzativo e della vittoria dell’Alcamo Pallamano.