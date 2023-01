Servizio civile universale, bando per dieci posti in Provincia di Trapani

C’è tempo fino alle ore 14 del prossimo 10 febbraio per presentare domanda di partecipazione al bando emanato dal Dipartimento per le Politiche giovani e il Servizio civile universale per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale.

L’Adoc Trapani mette a disposizione dieci posti in provincia, nell’ambito del progetto Adoc nazionale per la regione Sicilia denominato “Cocoon – consumatori consapevoli”, finalizzato ad assicurare adeguato supporto in materia consumistica ai cittadini siciliani, con particolare riguardo ai consumatori over 70.

Gioacchino Allotta

Il progetto avrà la durata di 12 mesi, per 25 ore settimanali, ed è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Ai volontari selezionati sarà corrisposta un rimborso mensile di 444,33 euro.

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente tramite il sito web: https://domandaonline.serviziocivile.it/ mentre il bando può essere consultato su https://adocnazionale.it/servizio-civile-bando-2022/.

“Il progetto – afferma il presidente Adoc Trapani Gioacchino Allotta – intende soddisfare i bisogni di supporto, informazione e tutela in materia consumeristica dei cittadini dei comuni coinvolti, nel nostro caso Trapani, Marsala, Alcamo, Mazara del Vallo e Castelvetrano, concentrandosi in particolar modo sulle esigenze dei consumatori più adulti, più vulnerabili rispetto alla complessità e alle insidie del mercato. L’Adoc Trapani, ormai da diversi anni, porta avanti positivamente progetti di servizio civile con la consapevolezza che esso possa rappresentare per i giovani del nostro territorio un’esperienza importante di formazione e di crescita personale e professionale”.