“Pace” tra Schifani e Ombra che resta a Birgi: “Tanti i progetti” e il dialogo con Ferrovie Italiane

Come avevamo annunciato oggi, con i piedi di piombo ma quasi certi su quanto sarebbe accaduto da lì a poco, Salvatore Ombra resta alla guida di Airgest, società che gestisce lo scalo aeroportuale di Birgi.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha incontrato oggi a Palazzo d’Orleans il presidente di Airgest, la società di gestione dell’aeroporto di Trapani-Birgi “Vincenzo Florio” Salvatore Ombra per parlare del futuro dello scalo, di fusioni o reti aeroportuali, ma soprattutto della sostituzione di Ombra con Riggio.

«È stata l’occasione – dice il governatore – per fare una approfondita panoramica su tutte le sfide che attendono lo scalo in termini di espansione e crescita del traffico passeggeri, in particolare nell’ottica della prevista e forte interazione, che già esiste e che diventerà sempre più intensa, con l’aeroporto di Palermo, fino alla realizzazione del progetto di fusione».

In particolare, in merito ai collegamenti ferroviari veloci tra i due scali, il presidente Schifani si è impegnato a creare immediatamente un tavolo di lavoro con Rfi – Rete ferroviaria italiana che ha già appaltato i lavori del nuovo tratto Palermo-Trapani e realizzerà un progetto di variante prevedendo una fermata presso il “Vincenzo Florio”.

Schifani ha quindi rinnovato la propria fiducia nei confronti del presidente Ombra che proseguirà il suo mandato sino alla naturale scadenza, prevista tra due anni.

Questa la dichiarazione di Salvatore Ombra, appena dopo la riconferma ufficiale: “Pronti a ripartire pieni di progetti da completare ed altri da intraprendere. Con l’entusiasmo e la voglia di sempre, ma soprattutto con il pieno supporto del nostro Presidente della Regione a cui sta a cuore come me il futuro del territorio in una visione fatta di sistemi aeroportuali, efficienza nei collegamenti, e con cui abbiamo condiviso la linea strategica da portare avanti. Alle notizie concitate dei giorni scorsi, ha fatto seguito un fiume vorticoso di attestati di stima e dimostrazioni di affetto da parte delle associazioni di categoria, ma anche di semplici cittadini che credetemi mi hanno commosso. La nostra provincia attraverso la deputazione regionale ha dato prova di grande attenzione e lungimiranza. E di questo li ringrazio tutti indistintamente per avere prestato fede al mandato loro conferito, ovvero lavorare per la crescita del territorio.Ed ora sono certo che anche con il Presidente Renato Schifani proseguirà quel percorso virtuoso già intrapreso e che nel 2023 darà a tutti importanti risultati.Siamo qui pronti a ripartire, e continuerò a farlo portando nel cuore il calore infinito da cui mi sono sentito circondato, in primis dallo staff Airgest, che accresce il mio senso di responsabilità ma che da un profondo senso alla mia vita”.