Prima Categoria: l’Alcamo batte la Primavera Marsala 2 a 1

E’ stata una gara equilibrata quella tra Primavera Marsala e Alcamo, nel Campionato di Prima Categoria, fin quando le due squadre sono rimaste in undici in campo, ma dopo la doppia inferiorità numerica della squadra marsalese, a causa delle espulsioni di Azzaro e Marchese, i padroni di casa prendono in mano la gara, rischiando prima di subire il gol su rigore che però viene parato, segnando di testa con Virga e poi con Doumbia, in pieno recupero, infine, accorcia De Marco.

Tabellino di gara

Alcamo – Primavera Marsala 2-1



Alcamo: Rizzo, Cilluffo, D’Angelo, V. Di Giuseppe, Cimino (7 st. Ferrarella), F. Lo Monaco (12 st. Virga), Farina (28 st. Doumbia), Di Bartolo, Russo, I. Di Giuseppe (12 st Giangrasso), Cottone (18 st. Gerbino). All. Balistreri

Primavera Marsala: Ilario, Cuddretto, Licari, Valenti (1 st. Bonafede), Marchese, Angileri, Veltri, Barraco (32 st. Rallo), Azzaro, Paladino, De Marco, De Dia (15 st. Tumbarello). All. Perricone

Marcatori: 23 st. Virga, 40’ st. Doumbia, 47’ De Marco.