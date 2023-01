Mateo: piogge in Sicilia, venti e mare mosso in attesa

Oggi, lunedì 9 gennaio, una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Sicilia determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse.

Sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale meridionale molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale mosso; mare di Sicilia da mosso a molto mosso.