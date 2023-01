Marsala: in Chiesa Madre i funerali del barbiere Scurti

La morte del barbiere marsalese Nino Scurti, ha scosso la comunità che lo conosceva e lo stimava. Avvenuta diversi giorni dopo al brutto incidente in cui una vettura lo ha investito in via Mazzini, in ospedale a Palermo, adesso la salma è stata restituita ai familiari dopo le indagini del caso.

Per chi volesse dare l’ultimo saluto a Nino Scurti, i funerali verranno celebrati domani, martedì 10 gennaio, alle ore 15, presso la Chiesa Madre. Nel tardo pomeriggio di oggi, il feretro arriverà a Marsala presso la sala del commiato di Michele Marino, vicino il Cimitero comunale.