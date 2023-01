Marsala: dopo i lavori alle fognature, si riasfalta via Gambini

Domani 10 gennaio e mercoledì 11, si procederà con la sistemazione della via Gambini. “Dopo avere effettuato i lavori di posa della rete fognaria, già da domani, la ditta che esegue i lavori comincerà a rifare tutta la pavimentazione che riguarderà l’intera strada che congiunge la via Selinunte alla via Sirtori – precisa l’Assessore ai Lavori Pubblici, Arturo Galfano. Prima di effettuare i lavori di nuova bitumazione si è dovuto attendere l’assestamento del sottosuolo dove erano stati effettuati gli scavi per posizionare i tubi della fognatura. Questo il motivo dell’allungamento dei tempi per il ripristino del nuovo asfalto”.

E’ in vista di questi lavori la circolazione veicolare sulla via Gambini domani e mercoledì sarà inibita dalle ore 7,00 alle ore 17,00. A disporlo è un’ordinanza della Polizia Municipale che fa seguito a una specifica richiesta della ditta che sta effettuando i lavori di posa della rete fognaria nel centro urbano.

In particolare domani e dopo domani gli operai della ditta effettueranno il collocamento della nuova pavimentazione. Oltre alla circolazione sarà anche vietata la sosta dei veicoli che se presenti verranno rimossi forzatamente.

Per agevolare la circolazione in loco nell’attigua via Selinunte solamente domani e dopo domani si potrà circolare nel doppio senso di marcia.

Durante l’esecuzione di entrambi i lavori, le ditte esecutrici dovranno apporre la dovuta segnaletica garantendo il transito veicolare ai mezzi di soccorso e di Polizia.