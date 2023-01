Femminicidio Marinella di Selinunte, il gip rigetta la perizia psichiatrica

L’avvocato difensore di Ernesto Favara – l’uomo che la Vigilia di Natale ha ucciso a coltellate la giovane moglie Maria Amatuzzo a Marinella di Selinunte – aveva presentato la richiesta di incidente probatorio per richiedere la perizia psichiatrica del suo assistito.

Ma il gip del Tribunale di Marsala, Sara Quittino, ha rigettato tale richiesta.

La legale Margherita Barraco, aveva chiesto la perizia psichiatrica su Favara per verificare se, al momento di commettere il delitto, l’uomo fosse capace di intendere e di volere. Il gip ha rigettato la richiesta perchè “… prima ancora che infondata, del tutto inammissibile”.

L’avvocato Vito Cimiotta, difensore del padre della vittima, ha già anticipato che, come parte civile, si avvarranno di un proprio consulente psichiatrico e anticipa aspetti inquietanti della vicenda: “I familiari le avevano consigliato di costituirsi parte civile nel processo per maltrattamenti nei confronti del marito e invece Maria Amatuzzo non lo volle fare perché, come riferito ai familiari, temeva una reazione. Il consulente da noi nominato, è teso a dimostrare che Favara fosse capace di intendere e di volere nel momento dell’omicidio”.