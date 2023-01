Valderice, malore mortale per un sub durante un’immersione a Bonagia

Lo specchio d’acqua di fronte la costa di Bonagia è stato teatro di un drammatico evento, avvenuto in mattinata. Probabilmente per un malore improvviso, un sub palermitano è morto mentre eseguiva una immersione. La vittima si trovava a un miglio dal porto della frazione marittima di Valderice quando ha cominciato a sentirsi male. Gli altri sub in acqua con lui hanno dato immediatamente l’allarme. Sul posto sono giunti i militari della Guardia costiera, le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118. Quando l’uomo è stato portato al porto i presenti ne hanno, purtroppo, constatato il decesso.