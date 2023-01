Nuovi vertici Iacp e Airgest, i sindacati: “Chiediamo di conoscere i loro programmi”

“Ai nuovi presidenti di Airgest e Iacp Trapani chiederemo un incontro immediato per sapere sin da subito quali sono i loro programmi di sviluppo per il futuro di questo territorio”.

Ad affermarlo sono i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Trapani Liria Canzoneri, Leonardo La Piana e Tommaso Macaddino a proposito dei cambi ai vertici della società di gestione dell’aeroporto di Birgi e dell’Istituto autonomo case popolari di Trapani.

“La politica ha il dovere di scegliere chi deve amministrare, a noi il compito di verificare che si guardi all’interesse dei territorio in una prospettiva di sviluppo – affemano – . Per questo motivo auspichiamo che i due neo amministratori delle partecipate regionali, Vito Riggio e Maurizio Norrito, vogliano confrontarsi con noi per comprendere quali progetti hanno e quale visione li condurrà. Dal canto nostro siamo sempre pronti al confronto di merito su lavoro, tutela dei livelli occupazionali e sviluppo armonico del territorio”.

“Un auspicio, in particolare, – aggiungono – va fatto per quel che riguarda il lavoro svolto in questi anni per la crescita dell’aeroporto affinchè non venga annullato”. “Il nostro augurio, infine, – concludono Canzoneri, La Piana e Macaddino – è che la politica sappia operare nel territorio secondo le sue specifiche necessità e caratteristiche, senza creare inutili o futili diatribe. In questo senso Cgil, Cisl e Uil hanno sempre vigilato e continueranno a farlo nell’interesse esclusivo di questo territorio e delle persone che ci vivono”.