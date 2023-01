Giochi per la ludoteca dell’ospedale di Marsala: iniziativa solidale del circolo Emisfero del Vento

Nella giorno dell’Epifania il circolo culturale “Emisfero del Vento” ha donato alla ludoteca presente all’interno del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala tanti giocattoli per i bambini ricoverati. Una iniziativa realizzata grazie ai cittadini, che hanno generosamente contribuito alla donazione.

L’obiettivo di Emisfero del vento è stato quello di regalare un sorriso e un attimo di serenità ai bambini che affrontano un percorso ospedaliero e soprattutto di evidenziare il senso della comunità solidale e attiva.

“Rendere loro un sorriso è una cosa che tocca un po’ il cuore a tutti. Il nostro augurio è che presto tutti i bambini possano tornare nelle loro case, con un sorriso in più” – afferma l’avvocato Gaspare Stabile, presidente di Emisfero del Vento.

L’iniziativa ha trovato luce grazie anche all’associazione Lisola Onlus, che si occupa della gestione della Ludoteca che ha accettato subito l’azione del circolo.

“Ogni pomeriggio – afferma la responsabile Valeria Vinci – animiamo la Ludoteca e ringraziamo le associazioni che vogliono donare, così come hanno fatto oggi i ragazzi di Emisfero del Vento, e speriamo sempre nella fondamentale collaborazione tra tutte le associazioni”.

Presenti anche la pediatra Antonella Favata e la caposala Giovanna Pinna, le quali rispettivamente hanno dichiarato: “Ringraziamo i volontari presenti oggi, affinché nel reparto non si parli solo di malattia e dolori, ma anche di divertimento, per far vivere ai bambini questa permanenza in modo più sereno, come unico Ospedale in provincia ad accogliere questa iniziativa, come testimonianza del successo di questa esperienza odierna; “Diamo il massimo a questi bambini e ogni giorno speriamo sempre nel loro meglio, e affrontiamo tutto con impegno e pazienza”.