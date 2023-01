Imprenditori turistici e Comuni promuovono la Sicilia Occidentale a “VakatieBeurs”

Promuovere le bellezze e le potenzialità del territorio in una delle più importanti borse del turismo del nord Europa. Questo l’intento di un gruppo di imprenditori locali che, grazie al contributo fattivo di alcuni enti del territorio ha deciso di rappresentare la Sicilia Occidentale a “VakantieBeurs”, la più grande fiera di viaggi e turismo nel Benelux con oltre 100 mila visitatori l’anno, a Utrecht in Olanda, dal giorno 11 gennaio fino a 15 gennaio 2023. Lo stand West-Sicilië al momento è l’unica presenza siciliana.

Promossa da Trapani welcome e grazie all’investimento di un gruppo di imprenditori e di due comuni, uno stand infatti, sarà dedicato alle attrattive turistiche del nostro territorio, in un evento in cui l’Italia è il primo paese per interesse dei visitatori (circa il 30%). Un’occasione unica, perché valorizza un territorio ancora poco conosciuto attraverso una programmazione coerente e mirata alla produttività, fuori da ogni “passerella politico-istituzionale” .

Per l’occasione è stata stampata e sarà distribuita una rivista in lingua olandese, dedicata a tutto ciò che la Sicilia Occidentale può offrire, per raccontare, ad un pubblico mirato e qualificato, la ricca offerta turistica, fra bellezze naturali, storia, enogastronomia, servizi, eventi e cultura.

Questi i partecipanti all’iniziativa: Trapani welcome, Federalberghi Trapani, El Baira, Trapani tourism service, Nuara cook sicily, Agriturismo Vultaggio, Villa Angelina, Sicilybycar, holiday farm Duca di Castelmonte, Hotel village Suvaky Pantelleria, Torre Lines, Pro loco Trapani, Comune di Custonaci, Comune di Favignana isole Egadi.