Erice Xmas Tech: numerose presenze nei primi due giorni

Gioia, stupore e tanto divertimento: l’Erice Xmas Tech ha colpito e ha resto il borgo di Erice il regno della fantasia e della tecnologia. Ottimo successo di pubblico per i primi due giorni della manifestazione organizzata dall’associazione Nerd Attack in collaborazione con il Comune di Erice e la Fondazione Erice Arte. In un Teatro Gebel Hamed completamente rivisto dal punto di vista logistico, è nata una manifestazione genuina che ha portato numerosi giovani ma non solo ad avvicinarsi ai concetti di realtà virtuale, realtà aumentata e giochi di ruolo.

“Con la nostra iniziativa – dichiarano i Nerd Attack – abbiamo voluto rispettare un luogo pulsante della cultura siciliana come il Teatro Gebel Hamed recentemente ristrutturato. Sul palco, infatti, sono stati posizionati i tavoli per il gioco di ruolo: i partecipanti possono tranquillamente essere definiti degli attori che partecipano ad una storia raccontata da un Master, un novello regista/sceneggiatore che tesse la trama in relazione ai giocatori presenti. La platea, invece, vede protagonista la tecnologia con il VR Center, regno della realtà virtuale e l’Hado Arena, un “campo di battaglia” in realtà aumentata. Siamo pienamente soddisfatti di questi due primi giorni e ringraziamo il Comune di Erice e la Fondazione Erice Arte per averci concesso l’onore di utilizzare una struttura come quella del Teatro Gebel Hamed per un evento a forte spinta young”.

Oggi, giovedì 5 gennaio 2023, è l’ultimo giorno per visitare l’Erice Xmas Tech. L’orario di apertura è fino alle 20. La funivia che collega Erice a Trapani è attiva fino alle ore 21 consentendo a tutti di raggiungere il borgo e tornare a Trapani con comodità.