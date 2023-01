Civicamente: “Gli eventi annunciati dalla Giunta Grillo non sono di richiamo turistico”

Il gruppo consiliare Civicamente continua ad incalzare la Giunta Grillo sul tema della programmazione turistica.

I consiglieri Leo Orlando e Gabriele Di Pietra hanno sottoscritto una nota congiunta in cui si esprimono criticamente sui contenuti della conferenza stampa con cui l’amministrazione di Marsala ha annunciato, lo scorso 2 gennaio, gli eventi istituzionalizzati per il 2023.

“Riteniamo che le proposte approvate dall’amministrazione per nulla rappresentano un richiamo turistico salvo, forse, alcuni eventi – sottolineano Di Pietra e Orlando -. A quanto pare è necessario spiegare al sindaco Grillo che gli eventi ‘di richiamo turistico’ sono quelli che, grazie alla loro realizzazione, favoriscono l’arrivo e la permanenza di diversi turisti. Quelli presentati dall’amministrazione, invece, sono eventi che, in diverse giornate dell’anno e in particolare dell’estate, si limiteranno a intrattenere cittadini marsalesi e turisti che sapranno di questi appuntamenti e riusciranno a parteciparvi. Non è nostra intenzione criticare questi eventi, sicuramente validi e meritevoli di apprezzamento, ma una città come Marsala deve prevedere e programmare anche e soprattutto eventi ‘di richiamo turistico’. Ci chiediamo anche: chi e come pubblicizzerà gli eventi del suddetto cartellone? secondo quali criteri sono stati scelti? quali saranno i servizi di trasporto pubblico che collegheranno la città e le contrade ai luoghi deputati alla realizzazione degli eventi? Non basta presentare un calendario di massima ad inizio anno: quali saranno le strategie e le modalità di promozione e informazione turistica?”.

I consiglieri del gruppo Civicamente concludono la loro nota aggiungendo che questa vicenda “è l’ennesima occasione che permette di comprendere e affermare che né il sindaco né l’assessore con delega al turismo (Oreste Alagna, peraltro assente alla conferenza stampa, ndr) hanno chiaro cosa significhi programmazione turistica”.