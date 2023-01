Banchi e sedie in esubero al Circolo Cavour, il dirigente pubblica un avviso per enti, associazioni e parrocchie

Il dirigente scolastico della scuola Cavour di Marsala, Alberto Ruggirello, ha pubblicato un avviso rivolto a chi abbia interesse ad acquisire banchi scolastici biposto e sedie monouso in esubero. Si tratta di una scelta legata alle politiche di contenimento del contagio da Covid adottate durante gli anni della pandemia, che hanno comportato – tra le altre cose – la dismissione dei banchi biposto e la contestuale acquisizione di quelli monoposto, in modo da favorire il distanziamento tra gli studenti presenti in aula.

L’istituto aveva concordato con l’Amministrazione Comunale di operare una selezione delle suppellettili in esubero, distinguendo quelle da avviare al macero da quelli in buono stato di conservazione che sarebbero dovuti essere immagazzinati dall’Amministrazione di Marsala in attesa di future utilizzazioni. “Con grande difficoltà – si legge nell’avviso pubblico a firma del dirigente – si è proceduto a portare al macero banchi e sedie non in buono stato di conservazione, ma quelli in buono stato di conservazione da immagazzinare per poter poi essere utilizzati da scuole che ne avessero bisogno o da associazioni o enti non sono più stati ritirati e sono rimasti accatastati in ambienti che ne consentissero la loro conservazione, ma a discapito dell’utilizzazione degli stessi locali”.

In particolare, al plesso Cavour vi è un intero locale stipato con tali suppellettili in esubero, mentre al plesso Verdi tali banchi e sedie occupano parte della palestra. “Se in un primo momento ciò non provocava particolari problemi perché le attività di educazione fisica erano sospese e con esse anche i diversi laboratori, ne arrecavano grave danno quando sono riprese essenzialmente con la possibilità di effettuare esercizi da fermi o quasi, adesso, con la piena ripresa delle attività, con l’avvio della disciplina scienze motorie tenuta da insegnante specialista, ciò pone rilevanti problemi per l’impossibilità di utilizzare pienamente la palestra e per motivi di sicurezza legati alle attività che in essa si svolgono ed inoltre impediscono di utilizzare gli ambienti ove risultano accatastate tali suppellettili a fini diversi”.

Constatato che dall’interlocuzione con gli uffici comunali non è stato possibile individuare collocazioni alternative presso cui depositare tali suppellettili destinate alla dismissione, al fine di liberare i citati locali il Consiglio di Circolo ha deciso di promuovere una manifestazione pubblica di interesse rivolta ad enti, associazioni, parrocchie, altre scuole e simili, al fine di liberare gli ambienti da tale ingombrante occupazione, ritenendo inopportuno mandare a macero tali suppellettili, usati, ma in buono stato di conservazione.

Coloro i quali siano a vario titoli interessati potranno dunque presentare una manifestazione di interesse all’acquisizione di banchi scolastici biposto usati e sedie scolastiche usate in esubero, addossandosi i relativi costi di trasporto presso la destinazione prescelta. Prendendo contatti con gli uffici di segreteria sarà possibile concordare un sopralluogo per verificare lo stato d’uso delle suppellettili in oggetto (180 banchi biposto e 120 sedie, tra plesso Cavour e Verdi).

L’avviso non ha scadenza temporale ed è pubblicato on line sull’albo pretorio della scuola nella sezione news del sito della scuola: https://cavourmarsala.edu.it/.