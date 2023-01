Simoncini e Spanò tornano alla GesanCom Fly Volley Marsala

Nuovi acquisti nel mercato invernale per la GesanCom Fly Volley Marsala. Si tratta di due ritorni per la società del presidente Maurizio Falco nella scorsa stagione: la palleggiatrice riminese Carlotta Simoncini che ha iniziato la stagione in B1 a Baronissi e la schiacciatrice opposto marsalese Diana Spanò proveniente dal Marsala Volley in A2. Entrambe sono state protagoniste lo scorso anno, con la maglia delle libellule biancoazzurre, della promozione in B1 nazionale. I due graditi ritorni portano in dote, alla GesanCom Fly Volley Marsala di coach Gaspare Viselli, un bagaglio di esperienza, tecnica ed intelligenza tattica che serviranno al roster lilibetano per continuare a conquistare punti salvezza in questo appassionante ed equilibrato campionato cadetto. Le atlete saranno a disposizione del team già dalla prossima trasferta di Lecce contro Melendugno.