Marsala: due pedoni investiti in contrada Strasatti

Un incidente si è consumato oggi nel versante sud della Città di Marsala. Due pedoni che stavano attraversando la strada, in contrada Strasatti, sulle strisce pedonali, sono stati investiti da un’autovettura.

La macchina, guidata da una donna, B. S. di 37 anni, stava transitando e, forse per distrazione, non ha visto in tempo i due pedoni e li ha presi in pieno.

Ad avere la peggio, una delle due persone rimaste a terra dopo l’impatto: una donna di 50 anni che, grazie all’intervento dell’ambulanza del 118, è stata trasportata all’ospedale di Mazara.

Sul posto anche la Polizia Municipale per rilevare il sinistro.