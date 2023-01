Morte Benedetto XVI, il Vescovo di Mazara: “È stata guida illuminata della Chiesa”

«Avendo appreso, con dolore, della scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI, che è stata guida illuminata della Chiesa con il suo prezioso magistero per tutti gli anni del suo pontificato e ci ha edificato con la sua grande umiltà quando ha voluto anzitempo rinunciare al ministero, invito tutta la Chiesa diocesana ad innalzare preghiere di suffragio e di ringraziamento al Signore per il grande dono fatto alla Chiesa di Dio nella persona di Papa Benedetto XVI». È questo il messaggio di cordoglio del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella per la morte di Papa Benedetto XVI.

Il Pontefice emerito è scomparso ieri mattina. Il Papa emerito aveva 95 anni. La morte è avvenuta nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Sacerdote dal 1951, cardinale dal 1977, eletto al soglio pontificio il 16 aprile 2005, quasi otto anni dopo, l’11 febbraio 2013, annunciò la rinuncia. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio il corpo sarà nella Basilica di San Pietro per il saluto dei fedeli.

Ieri le campane di tutte le chiese della Diocesi hanno suonato a morto. È stato il desiderio del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella come segno di partecipazione al lutto della Chiesa per la morte di papa Benedetto XVI. Il Vescovo ha inviato una lettera urgente a tutti i presbiteri della Diocesi. «L’invito del Vescovo è stato anche quello, nella messa della vigilia della SS. Madre di Dio, di fare memoria nella preghiera dei fedeli con un’intenzione di suffragio», ha detto il Delegato ad omnia don Vincenzo Greco.