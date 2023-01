20 anni senza Giorgio Gaber, sul canale You Tube della Fondazione maratona video

Il primo gennaio segna il ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber, morto a 63 anni nel 2003. Dalle 24 di ieri alla mezzanotte di oggi, sul sito della Fondazione e sul canale Youtube andrà in onda una maratona video che racconta il percorso davvero unico di un artista e un intellettuale che aveva cominciato la sua carriera come pioniere del rock’n’roll negli anni ’50 e che, unendo l’amore per il jazz e per la canzone francese a doti non comuni di entertainer, era diventato uno dei personaggi più amati della musica e della televisione prima di intraprendere un percorso coraggioso e dirompente che lo avrebbe portato a dar vita al Teatro Canzone, una forma del tutto nuova di rappresentazione in cui la canzone e il monologo si fondono in uno spettacolo che per decenni è stato un punto di riferimento necessario per la riflessione collettiva sull’evoluzione e i cambiamenti della società.

GUARDA IL VIDEO:

Giorgio Gaber ha rielaborato in modo originale l’eredità della scena culturale della Milano della sua epoca, dove si è formato accanto a Dario Fo, Enzo Jannacci, Luigi Tenco, Franco Battiato, il cabaret e il Piccolo Teatro in un mix straordinario e irripetibile.