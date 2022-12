Tenta di rapinare una giovane: era colpito da ordine di espulsione dal Questore di Trapani

Poco dopo le undici di sera, una giovane donna a bordo della propria auto, mentre stava per mettere in moto, si è ritrovata un uomo, di nazionalità straniera, seduto nel sedile accanto che è entrato improvvisamente per portarle via la borsa.

E’ accaduto a Ventimiglia, in Liguria. La giovane ha reagito suonando il clacson e urlando, riuscendo così ad attirare l’attenzione degli avventori di un locale che hanno chiamato i soccorsi. Nei paraggi i Carabinieri della Radiomobile di Ventimiglia sono immediatamente intervenuti arrestando in flagranza di reato il 32enne tunisino autore della tentata rapina.

Quest’ultimo è risultato irregolare sul territorio nazionale e già colpito da un ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso l’ottobre scorso dal Questore di Trapani, circostanza che aggrava le pene per la commissione dei reati previsti dal nostro Codice Penale.

La ragazza, per precauzione, è stata trasportata al Pronto Soccorso per lievissime lesioni dovute al tentato scippo.