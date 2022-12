Marsala: tamponamento in via Trapani, ferito anche un bambino

Un altro incidente nelle strade marsalesi. Dopo lo scontro mortale sulla Mazara-Petrosino in direzione Marsala e il tamponamento con ferito in contrada San Silvestro, un altro sinistro sulla via Trapani, in contrada Ranna.

Mentre una autovettura procedeva da Trapani verso il centro città, intorno alle 10.30, tamponava violentemente un altro mezzo che transitava sullo stesso lato della carreggiata.

Sul posto subito sono intervenuti i Vigili urbani per rilevare il sinistro e l’ambulanza del 118 che ha constatato il ferimento di due persone a bordo delle auto: il conducente del mezzo che tamponava e un bambino trasportato nella macchina che ha subito l’urto.