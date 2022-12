Marsala: i Fenici rugbisti felici e solidali. L’anno si chiude con tante iniziative e nuove maglie

Un fine d’anno straordinario per I Fenici del Rugby di Marsala, la società che gestisce il campo polifunzionale “Gaspare Umile” di via Istria. E lo ha voluto celebrare con una conferenza stampa ieri pomeriggio al Complesso San Pietro, occasione per presentare le tantissime attività sportive, sociali, solidali e ambientali svolte dai Fenici e dai 130 ragazzini iscritti, ma soprattutto con la presentazione delle nuove maglie.

Tutti presenti i Fenici, così come il responsabile provinciale di Libera Salvatore Inguì che ha visto nascere i Fenici nel 2013/2014, visto il gemellaggio con il Centro Sociale di Sappusi.

Ma c’era anche tutta la società presente, la delegata dell’assessore ai Servizi Social del Comune di Marsala, Francesca Fiocca, la Garante per i Disabili del Comune, Ilenia Bonanno e il sindaco Massimo Grillo.

A fare gli onori di casa, il direttore tecnico Marco Quattrociocchi, visibilmente emozionato per avere gli occhi della Città ieri, tutti per i Fenici e coach Sigfrido Russo.

“Ho giocato a Rugby con i Fenici, è stata un’esperienza esaltante provare con loro – ha esordito Inguì -. Le regole di questo sport segnano una persona sin dalle prime esperienze di gioco. Ha un gran potere educativo per i bambini. Oggi i Fenici sono l’esperienza più genuina, più vera e concreta nel panorama sociale di questa Città e non solo. Ha deciso di prendere posizione in un luogo non facile per la cultura che c’è nel quartiere. La società ha un metodo educativo che va studiato”.

Il Presidente Moreno De Biasi, ha poi raccontato un pò il club, che conta 130 iscritti, ed opera in ambito sportivo e sociale. “CDA, staff, educatori sono tutti volontari, lo fanno con amore. Non c’è nessuno qui che fa qualcosa di dovuto. Insieme a noi, a gestire il campo di via Istria, ci sono altre società giovanili e il Marsala Calcio Fmminile, oltre alla Cooperativa Onlus PEGA, che hanno accettato e rispettano il nostro Protocollo sull’uso del campo. E ciò consente a molti ragazzi del quartiere di accedere allo sport gratis. Insegniamo anche ai ragazzi a rispettare l’ambiente circostante e cittadino. Una nostra iniziativa di punta e lo shop solidale: un luogo dove sarà possibile acquistare vestiario e scarpe tutto ad un simbolico prezzo di un euro”.

A prendere la parola in merito alla parte “sociale” delle attività de I Fenici, la Garante dei Disabili del Comune di Marsala: “I Fenici vanno oltre le diversità ecco perché sposiamo il progetto. Abbiamo intrapreso un percorso di iniziative con i disabili, come le giornate al mare, la raccolta di plastica, la partita del vento, ecc. Questo è condivisione, è stare insieme in una forma ovale, ma perfetta in ogni sua diversità”.

La delegata dell’assessora Valentina Piraino invece, portandone i saluti, ha chiosato: “Dal 2013 la società rugbistica opera in modo instancabile sul nostro territorio e a livello nazione. Per questo l’ex campione della Nazionale azzurra Andrea Lo Cicero omaggia spesso della sua presenza i Fenici e svolge diverse attività con loro che, con tenacia, si sono fatti conoscere in via Istria dove c’era un forte pregiudizio”.

A seguire l’intervento del sindaco di Marsala – che ha voluto rimarcare l’importanza delle attività della società sportiva – e degli sponsor come Biotrading che produce integratori per l’infanzia da 50 anni (presente Piero Gallo); parole di elogio anche di Daniele Pizzo, presidente del Rotary Club di Marsala: “Ci siamo messi a disposizione con inostri medici per certificare gratuitamente l’idoneità fisica dei giovani fenici. Inoltre lo scorso novembre siamo scesi tutti insieme in campo per un evento contro la violenza sulle donne”.

Tra le tante attività svolte nel corso dell’anno: distribuzione di pacchi alimentari, attività sociali per i ragazzi del quartiere, buoni cultura, sostegni psicologici grazie a Pega, attività teatrali e culturali con la Compagnia Skenè, ecc.

Al termine dell’incontro, la presentazione della maglia dei Fenici per il nuovo anno: a salire sul palchetto i 5 giovani capitani.