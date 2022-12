Trapani Calcio: Francesca Grigorio è la nuova dg

Francesca Grigorio è la nuova Direttrice Generale dell’FC Trapani 1905. La neo DG granata vanta esperienze nella direzione generale con Paternò, Adrano, Biancavilla – dove ha ottenuto una promozione in Serie D – e Ragusa. Avvocatessa, è agente FIFA dal 2011.

Ecco le prime dichiarazioni di Grigorio da DG del Trapani: «Sono molto onorata di venire a Trapani e lavorare per questa società. Non ho avuto nemmeno un attimo di esitazione nell’accettare l’incarico quando mi è stato proposto dal Presidente La Rosa. Sono consapevole del lavoro che mi aspetta e so anche che non sarà semplice. Trapani – prosegue – è una piazza importante ed è per me una grande opportunità di crescita. Ho dato la mia parola al Presidente di mettere il massimo dell’impegno. Volontà ed entusiasmo non mi mancano ed oltretutto non sarò da sola. Altri dirigenti collaboratori mi affiancheranno pertanto sono fiduciosa e convinta che insieme faremo bene».