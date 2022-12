Gryphon, cosa sapere della variante Covid che arriva dalla Cina

Gryphon è la variante Covid che gli scienziati hanno catalogato come sottovariante XBB.1.5 del virus SarsCoV2, potrebbe essere la responsabile dell’impennata dell’epidemia di Covid-19 in Cina, dove sta circolando da ottobre.

Manca la certezza scientifica visto che la Cina non fornisce dati alla comunità internazionale, ma gli esperti la stanno considerando molto seriamente l’ipotesi, anche perchè la crescita dei casi che si sta verificando in altri Stati viene collegato proprio a Gryphon.

In queste ultime settimane ci sono due varianti del Covid che stanno tenendo alta l’attenzione degli esperti: la BQ 1.1 di Omicron 5 nota come “Cerberus“, figlia di 3 mutazioni sulla proteina Spike (S444T; S460K, R346T) e la XBB Gryphon che, come spiega l’Organizzazione Mondiale della Sanità, non differisce molto da Cerberus, e quindi anch’essa può essere considerata una sottovariante di Omicron.

Nata da una ricombinazione delle sottovarianti BA.2.10.1 e BA.2.75, nella settimana che va dal 3 al 9 ottobre 2022 la XBB aveva una prevalenza mondiale dell’1,3% distribuita in 35 nazioni. Al momento l’attenzione si concentra sulla XBB.1.5, che in Cina sta circolando da ottobre e che è il risultato della ricombinazione di altre due sottovarianti di Omicron: BA.2.1 e BA.2.1.