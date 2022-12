Ritrovato privo di vita l’uomo scomparso da Gibellina

Era scomparso da casa da sabato scorso, ma è stato ritrovato morto in una vasca di accumulo delle acque. E’ accaduto al 71enne di Gibellina Rosario Olivieri, il cui corpo è stato scoperto nel fosso in contrada Baronia, a Salemi, da un gruppo di boy scout che aveva allestito nella zona un campo di addestramento.

Ancora non sono chiare le cause che hanno portato al decesso, su cui dovranno indagare i Carabinieri.

L’uomo era partito dalla propria abitazione con la macchina, ma nessuno sa quale fosse in realtà la destinazione dell’agricoltore. I familiari non avendolo visto arrivare avevano presentato denuncia ai carabinieri. La sua vettura era stata in questi giorni ritrovata attraverso il servizio gps dell’assicurazione, a Salemi, nei pressi della vecchia strada ferrovia ferma e chiusa. Dopo 2 giorni di ricerca, il corpo è stato ritrovato a due chilometri dalla vettura.