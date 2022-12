In Consiglio il dibattito di Marsala Schola, si va verso il mantenimento

Presenti 14 consiglieri alla seduta di ieri del Consiglio comunale di Marsala, il presidente Enzo Sturiano ha aperto la discussione in Aula sul punto riguardante la “Revisione periodica delle Partecipazioni Pubbliche”.

L’atto è stato illustrato dall’assessore Giuseppe D’Alessandro che ha elencato le partecipate 2021 – con la percentuale comunale di riferimento – chiedendone il mantenimento, così come deliberato dalla Giunta Municipale: Terra dei Fenici (in liquidazione) 55,97%; Trapani Nord 26,32%; Consorzio Universitario Trapani 45,86%; Ente Mostra Pittura e Marsala Schola 100%; Distretto Turistico Sicilia Occidentale 5,50%; Campus Biomedico (in liquidazione) 45,98%; Gal Elimos 5,69%; Flag Torri e Tonnare 7,15%.

A seguire, l’intervento del consigliere Ferrantelli sulla richiesta di chiarimenti riguardo a Marsala Schola ha aperto un dibattito politico-amministrativo sull’Istituzione. In Aula anche Sergio Bellafiore, presidente CdA Marsala Schola, che ha relazionato sull’attività dell’Istituzione.

Al termine, hanno preso la parola i consiglieri Di Pietra, Fici, Orlando, Passalacqua, Alagna, Bonomo e Gerardi. Sul punto è intervenuto anche il sindaco Massimo Grillo. Prima di mettere ai voti l’atto, l’esponente di Civicamente Di Pietra, ha chiesto una relazione dettagliata per ciascuna delle partecipate, al fine di avere cognizione dei risultati conseguiti.

L’assessoreD’Alessandro ha risposto che l’atto in trattazione riguarda il mantenimento delle partecipate al 31 dicembre 2021, rinviando ogni altro aspetto alla prossima programmazione.

Messa ai voti la delibera, è venuto meno il numero legale. Pertanto, il presidente Sturiano ha rinviato i lavori di un’ora, scaduta la quale – al rientro in Aula, sotto la presidenza del consigliere Cavasino – risultavano presenti all’appello 3 consiglieri. Come da Regolamento, la seduta è stata rinviata a questo pomeriggio, 29 dicembre, alle ore 15.30.

Cosa accadrà oggi? Molto probabilmente si tornerà a parlare di Marsala Schola e finalmente si conosceranno le sorti dell’Istituzione. Si va verso il suo mantenimento, così come previsto dai numerosi interventi a favore degli esponenti di Sala delle Lapidi.