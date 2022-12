Covid, 1100 tamponi durante le feste natalizie nei drive-in dell’Asp di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Sono stati 1.150 i tamponi somministrati dall’Asp di Palermo dal 24 al 26 dicembre nei tre Drive In a disposizione degli utenti in città. Il giorno di Santo Stefano è stato quello di maggiore afflusso con 501 somministrazioni di cui 307 nel solo servizio della Casa del Sole. E’ quanto si legge in una nota dell’Azienda sanitaria provinciale.

Il Presidio di via Sarullo, sottolinea la nota, è stato quello maggiormente frequentato dagli utenti con 786 tamponi complessivi dalla vigilia di Natale al 26 dicembre, mentre è via via crescente il numero di persone che ha usufruito del servizio offerto nei Presidi “Pisani” di via La Loggia 5 e “Guadagna” di via dell’Orsa Minore 114.

Lo screening di massa per il Coronavirus viene eseguito con tampone rapido. Il servizio nei Drive In Casa del Sole, Guadagna e Pisani è in funzione ogni giorno dalle ore 8 alle 20, compresi Capodanno e l’Epifania.

Per tutte le informazioni sugli altri Drive In organizzati in città e provincia e sulle sedi per la vaccinazione o per le somministrazioni a domicilio, l’Asp invita gli utenti a consultare la sezione “Covid 19” del sito internet dell’Asp di Palermo.

Foto ufficio stampa Asp Palermo

(ITALPRESS).