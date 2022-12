Torna la rassegna “Lo Stagnone..scene di uno spettacolo” con Amanda Sandrelli

Dopo il grande successo di “Ai quattro venti di Betlehem” torna la rassegna Lo Stagnone..scene di uno spettacolo, con la direzione artistica di Vito Scarpitta, che continua domenica 8 gennaio 2023, ore 18.00, al Teatro Impero di Marsala, con “Lisistrata” interpretata da: Amanda Sandrelli, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda, Elisa Proietti, Lucianna De Falco con la regia di Ugo Chiti.

Lisistrata debutta nel lontano 411 a.C. nel teatro di Dioniso, ai piedi dell’Acropoli di Atene. Attraverso una specie di farsa dove si ride molto, esprime il suo dissenso verso i disastri provocati dalla stupidità, arroganza, vanità, superficialità, che generano la guerra fatta dagli uomini. Questa eterna essenza della muliebre femminilità, piena di ironia, in maniera paradossale e insieme umanissima, ci fa scoprire senza falso pudore, ridendo e usando continui doppi sensi, tutta l’irragionevolezza umana. Ugo Chiti riscrive il testo classico con occhio contemporaneo e al contempo rispettoso dell’originale, con una lingua intensa e ricca che riempiono di senso anche le parti che sarebbero state meno comprese nel testo greco, restituendo Lisistrata ad una dimensione eterna in cui l’ottenimento della verità passa dalla risata.

Prevendita on line : (clicca qui)



A Marsala I Viaggi dello Stagnone, via dei Mille 45 e Pro Loco, via XI Maggio.

BIGLIETTI A PARTIRE DA 13.00 euro

info: 320.8011864