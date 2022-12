Manovra del governo Meloni. Le novità su reddito di cittadinanza, cartelle, banche, mutui e…tavolini liberi

Torniamo a parlare di altre modifiche approvate dalla commissione Bilancio della Camera alla manovra che l’Aula con il voto di fiducia si appresta a votare. Prima di Capodanno si concluderà la seconda lettura del testo al Senato. Ne abbiamo già parlato qui.

REDDITO CITTADINANZA

Gli occupabili percepiranno l’assegno nel 2023 solo per 7 mensilità. Inoltre, la quota del reddito di cittadinanza prevista per l’alloggio, in caso di abitazione in affitto, sarà erogata direttamente al locatore dell’immobile. In più, per i percettori del sussidio di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno terminato la scuola dell’obbligo l’erogazione del contributo è condizionata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di formazione, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo scolastico.

CARTELLE

Slitta di due mesi, dal 31 gennaio al 31 marzo, lo stralcio automatico delle cartelle fino a mille euro relative al periodo 2000-2015. Escluse le multe stradali e i mancati pagamenti Imu: la cancellazione per loro si applicherà solo agli interessi. I sindaci potranno comunque decidere di non applicare la norma.

BANCHE

Arriva il tetto agli stipendi dei manager delle banche salvate con l’intervento dello Stato. Il trattamento non potrà superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione, fissato in 240 mila euro annui.

MUTUI

Sui mutui ipotecari in origine non superiori a 200 mila euro, chi ha un’Isee inferiore ai 35 mila euro potrà passare dal tasso variabile al fisso.

TAVOLINI LIBERI

I tavolini e i dehor all’aperto di bar e ristoranti saranno liberi fino al 30 giugno 2023, senza problemi di occupazione del suolo pubblico.