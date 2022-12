Il Trapani Calcio si rinforza. Arriva il francese Moussa Kanoute

La società FC Trapani acquista Moussa Kanoute, un difensore di nazionalità francese nato nel 2002. Kanoute arriva in Italia nell’Ottobre del 2020 all’Altamura; inizia la 2021/22 con il Bitonto e ritorna – da Gennaio 2022 – all’Altamura con cui ha iniziato la stagione corrente. Conosce molto bene mister Monticciolo: «Mister Monticciolo ha avuto un ruolo determinante in questa trattativa; ci conosciamo dai tempi di Altamura – afferma Kanoute -. Mi ha convinto sin da subito e vuole far bene in questa seconda parte di stagione. Le mie caratteristiche? Sono un difensore destro, veloce, forte fisicamente e mi piace giocare di anticipo».