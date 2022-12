Omicidio di Maria Amatuzzo, il marito in silenzio davanti al magistrato

Si cerca di ricostruire i particolari che hanno portato alla morte di Maria Amatuzzo, la vittima dell’ennesimo femminicidio: la donna era molto giovane, 29 anni e a quanto pare voleva lasciare il marito e lui l’ha uccisa a coltellate. Questo il movente del femminicidio commesso, a Marinella di Selinunte frazione balneare di Castelvetrano.

Maria Amatuzzo da quanto appare dalle indiscrezioni aveva avuto una vita difficile, ma da tempo aveva deciso di condividere con un uomo molto più grande di lei. Un uomo che però ha preso in mano un grosso coltello e l’ha uccisa. Ernesto Favara, 63 anni, commerciante di pesce, è stato fermato dai carabinieri ancora con il coltello in mano. I carabinieri lo hanno bloccato in stato confusionale. Infatti durante l’interrogatorio di ieri sera davanti al magistrato Stefania Tredici, il pescatore in pensione è rimasto in silenzio, non fornendo elementi utili al fine di individuare il movente.