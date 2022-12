Michele Pantaleo e le sue “canzoni quasi poesie” al Sollima il 30 dicembre

Una musica che apre la porta del cuore, lo fa attraversando gli anni e svelando un’anima che si racconta attraverso le corde di una chitarra. “Canzoni Quasi Poesie” è l’ultimo album del chitarrista marsalese Michele Pantaleo che stravolge i suoi ‘piani musicali’ per vestire i panni di un cantastorie a cavallo tra il blues e il rock, senza dimenticare le ballate più sonoramente mediterranee.

Le 18 canzoni, appunto, “quasi poesie”, delicate, che racchiudono il flusso dell’anima che il musicista riesce anche a interpretare, cantandole, Pantaleo le presenterà in concerto al Teatro Comunale “E. Sollima” di Marsala il 30 dicembre in due appuntamenti: alle ore 18 e alle ore 21. Sul palco con il chitarrista, qui anche in veste di interprete, Dario Li Voti (batteria), Gianluca Pantaleo (basso), Fabio Gandolfo (piano e tastiere), Natale Montalto (fisarmonica), Francesco Porto (chitarre). Biglietti 12 euro platea, 10 euro palchetto. Per info e prenotazioni: 320.8152531 – canzoniquasipoesie@gmail.com