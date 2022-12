Regala un iPhone con Fastweb!

[ PUBBLIREDAZIONALE ] Cosa si potrebbe desiderare di più come regalo di Natale se non un iphone da scartare?

Puoi acquistare il tuo iPhone preferito e tanti altri smartphone di ultima generazione presso i tuoi Store Fastweb di fiducia a Trapani o Marsala!

Recandoti allo store, puoi scegliere lo smartphone con una nuova attivazione Fastweb o in aggiunta alla tua offerta Mobile, nel caso tu fossi già cliente! È possibile acquistare uno smartphone con un finanziamento con Findomestic a tasso zero in 20 o 30 mesi Tan fisso 0% Taeg 0%.

I clienti hanno la possibilità di acquistare un nuovo iPhone a rate. I modelli disponibili sono tanti e ovviamente c’è la possibilità di acquistare il nuovo iPhone 14, sia nella sua versione classica che plus, pro e max!

Ti basterà solo recarti allo Store e preordinare il nuovo arrivato di casa Apple e sarà un perfetto regalo!

Se stai pianificando da tempo di cambiare o regalare il tuo dispositivo mobile è arrivato il momento giusto per valutare di acquistare un iPhone con Fastweb così da risparmiare sia sulle tariffe che sull’acquisto del dispositivo.

Ti auguriamo buone feste e ti aspettiamo presso lo Store di Trapani in Via Giovanni Battista Fardella 345 e di Marsala in Via Roma 9!

Buon Natale!