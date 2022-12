Dopo i riscontri ottenuti lo scorso anno con una donazione al Canile Municipale, il deejay marsalese Massimino Figlioli, ha organizzato un’altra iniziativa solidale: “Tramite il mio profilo Instagram, ho chiesto ai miei contatti, per questo Santo Natale, di fare opere di bene: un piccolo grande contributo per fare felice i più piccoli che ne hanno bisogno, per fare in modo che trascorrano un sereno Natale con le proprie famiglie. La raccolta di doni è partita proprio sul noto social e in tantissimi hanno risposto positivamente”, afferma Massimo.

Grazie alla generosità di tanti amici, è stata raccolta un consistente numero di doni per gli assistiti dalle parrocchie di San Matteo e Sant’Anna, grazie alla collaborazione dei parroci Don Giacomo e Don Alessandro e della Caritas locale. La distribuzione è avvenuta nei pomeriggi di mercoledì e giovedì ed è stata accolta dalle famiglie e dai bimbi con grande gioia e commozione.