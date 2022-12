Contributi al Comune per vittime di violenza, le operatrici marsalesi: “Apprendiamo dalla stampa”

In riferimento alla nota del 21 dicembre scorso, in cui l’Amministrazione comunale di Marsala affermava di aver ricevuto dalla Regione siciliana 30mila euro per l’attività svolta in tema di violenza di genere, parlano oggi le operatrici antiviolenza del Centro “La Casa di Venere” e Metamorfosi con alcune precisazioni doverose.

“Leggiamo con gioia, a mezzo stampa, che l’Assessorato alla Famiglia del Comune di Marsala ha reso noto che la Regione ha assegnato al settore sociale un contributo per l’attività svolta nel contrasto e nella prevenzione della violenza di genere e per tale ragione confidiamo che l’Amministrazione Grillo possa davvero realizzare l’obiettivo che ci accomuna – scrivono -. Soltanto ora, per la prima volta, apprendiamo che 5 donne nell’anno 2022 sono state ospitate in strutture di accoglienza della nostra Città; spiace in proposito che ‘La Casa di Venere’ e Metamorfosi, unici centri antiviolenza del territorio, pur avendo firmato un Protocollo d’Intesa con l’Amministrazione stessa, avendo ad oggetto la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, abbiano potuto apprendere tale fatto solo a mezzo stampa, senza essere poste nella condizione di contribuire, come loro compito precipuo, alla migliore cura ed assistenza di quelle stesse 5 donne. Siamo certe – continuano le operatrici – che l’Amministrazione comunale marsalese renderà più intensa ed efficace la collaborazione prevista da Protocollo d’Intesa, in particolare dotando i centri antiviolenza di strutture adeguate già da tempo ed insistentemente richieste”.