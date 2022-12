Volley Marsala: Sigel e Fly in campo l’8 gennaio

Ultime notizie di fine anno per le squadre di Pallavolo del territorio lilybetano. Nuova schiacciatrice in arrivo per la Seap Sigel Marsala. Si tratta di Kinga Szucs, giocatrice ungherese classe 1993, nell’ultima stagione ha vestito le maglia del Casalmaggiore ed in precedenza le maglie del Bekescsabai, Ute Budapest, Mtk Budapest e MCM-Diamant KNRC oltre a quella della Nazionale ungherese.

Kinga Szucs

La Sigel tornerà in campo l’8 gennaio in casa contro Desi Shipping Akademia Messina, alle ore 17. La Lega indica come campo da gioco il Palasport San Carlo che, come previsto da un accordo con l’Amministrazione comunale, dovrebbe essere affidato alla Sigel.

Sempre l’8 gennaio torna a giocare anche la GesanCom Fly Volley, in trasferta contro al Palazzetto S. Giuseppe da Copertino, a Lecce, contro la Narconon Melendugno con inizio alle 17.30.