Trapani: assunti 6 nuovi Vigili urbani dopo quasi 40 anni

Ieri mattina, in Sala Sodano a Palazzo d’Alì, il Comune di Trapani ha assunto 6 nuovi istruttori di Polizia Locale. Dopo circa 40 anni, Giorgio Barbera, Sonia Guitta, Luana Letizia, Valentina Via, Federica Virgilio e Serena Virgilio vanno dunque a rinforzare la pianta organica del Comando.

La selezione, svoltasi negli ultimi anni, si è dunque conclusa con successo con la firma dei contratti avvenuta quest’oggi. «Con l’assunzione dei 6 istruttori di Polizia Locale, si completa un iter che ci rende particolarmente felici poiché giovani trapanesi validi e preparati possono finalmente lavorare nella loro città – dichiarano il Sindaco Tranchida e l’Assessore La Porta – dove hanno sempre sperato di costruire il loro futuro. Dopo le numerose assunzioni nella partecipata ATM ed in attesa di approvare il bilancio per assumere tecnici, contabili, informatici ed amministrativi in Comune, questa è un’altra tappa del programma di governo che viene raggiunta con non poca soddisfazione. Trapani in cammino è più bella, con giovani preparati e di valore con voglia di lavorare per il bene del territorio».

«È con estremo piacere che abbiamo verificato che ben 5 dei sei vincitori di concorso sono donne, le quali hanno superato una selezione con competenza, titoli e professionalità ed ora, vestendo la divisa della Polizia Locale, dimostreranno alla città il loro valore – dichiara l’Assessore Patti -. Ecco dunque che la città diventa ancora più donna nell’erogazione dei servizi pubblici, avvalendosi di giovani che in alcuni casi ritornano a Trapani per poter lavorare nella loro città».